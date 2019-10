Petit guide de l’Halloween au bureau

Mélissa Pelletier - 37e AVENUE

L’Halloween approche à grands pas... et avec elle revient l’envie pour certains de sortir leurs costumes préférés ! Comment souligner cette fête au bureau sans se mettre collègues et supérieurs à dos ?

Petit guide des bonnes pratiques halloweenesques pour les grands.

master1305 - stock.adobe.com

· Ouvrir le dialogue

On organise une fête ? On se déguise ? On décore ? En discutant de ces questions avant le 31 octobre, on évitera malaises et discordes !

· Décorer avec goût

Pas question de disposer ici et là des trucs dégoûtants ou de faire sursauter chaque personne qui passe la porte. On évite les décors sanglants et les énormes insectes, et on opte plutôt pour des décorations moins tape-à-l’œil, comme des citrouilles. Si on compte dépasser les limites de son propre espace de travail, on demande au préalable l’accord des voisins de bureau. D’ailleurs, on n’oublie pas de tout nettoyer une fois les festivités terminées !

yellowj - stock.adobe.com

· Opter pour de la musique passe-partout

Qui dit bureau dit bien sûr travail. Si l’ambiance sonore nuit à la concentration, c’est mauvais signe ! Il est préférable d’attendre la fête – s’il y en a une au programme – pour faire jouer de la musique terrifiante et d’autres classiques de l’Halloween !

· Choisir son costume avec soin

On aime se déguiser ? Parfait, mais pas question de rendre tout le monde mal à l’aise avec un costume trop sexy, raciste ou qui empêche d’accomplir ses tâches confortablement. On dit non aux décolletés plongeants, aux vêtements trop moulants, aux armes... En cas de doute, on choisit plutôt un habillement moins flamboyant ! Dans un milieu plus conservateur, un accessoire subtil peut être une façon sympathique de souligner la fête tout en respectant les normes vestimentaires.

· Accepter que tous ne participent pas activement

Même si on passe des heures à organiser une activité pour les collègues, certains pourraient afficher un intérêt limité... On tente alors de ne pas en faire une affaire personnelle et de respecter l’implication de chacun !

skabarcat - stock.adobe.com

· Éviter les « potions » trop alcoolisées

On pense avoir trouvé la recette de punch parfaite pour fêter l’Halloween? Super, mais attention au taux d’alcool ! On tâche de ne pas causer de gueule de bois chez les collègues... On est au travail, après tout !

· S’informer avant d’apporter de la nourriture

On a envie d’apporter notre fameuse recette de chocolat aux arachides ? On veut commander des cupcakes d’Halloween ? On demande d’abord à la ronde si quelqu’un a des allergies ou des intolérances alimentaires, pour que tous puissent en profiter !

· Prendre des photos avec délicatesse

Un collègue déguisé en magicien n’a pas envie que sa photo circule sur les réseaux sociaux ? La patronne est mortifiée à l’idée que des clichés de son costume de souris se retrouveront sur les murs du bureau ? En matière de photos, le consentement est toujours de mise ! Avant d’immortaliser un moment, on demande l’accord des gens impliqués.

· Remercier les organisateurs

Si on ne fait pas partie des personnes qui ont mis les efforts pour rendre l’Halloween inoubliable, on leur signale notre appréciation pendant ou après les festivités !