Polestar: une nouvelle marque à prendre au sérieux

Polestar, une nouvelle marque de voitures électriques, s’apprête à faire son entrée au Canada.

Avec deux premiers modèles franchement impressionnants, la Polestar 1 et la Polestar 2, le constructeur risque de devenir un rival direct au fabricant californien Tesla.

À l’émission Le Guide de l’auto, diffusée sur QUB Radio, les animateurs Frédéric Mercier et Germain Goyer se sont entretenus avec Hugues Bissonnette, directeur en chef de Polestar au Canada.

Avec lui, ils ont notamment discuté du fait que Montréal sera la première ville dans laquelle une concession de cette nouvelle marque ouvrira ses portes.

Alors qu’on pourrait être porté à croire qu’il existe une grande proximité entre Volvo et Polestar, M. Bissonnette a plutôt affirmé que «ce sont deux entités complètement séparées avec une stratégie de commercialisation complètement différente.»

Bien qu’il n’ait pas encore été dévoilé officiellement et qu’on en sache que très peu à son sujet, Polestar proposera prochainement un véhicule utilitaire. À cet effet, celui qui se trouve à la tête de la marque a commenté : «Nous avons déjà annoncé qu’on a une Polestar 3 qui s’en vient qui va être un VUS pleine grandeur basé sur une plateforme future de Volvo.» Bref, le constructeur semble bien décidé à faire sa place sur l’échiquier automobile.

Au cours de cette émission, les deux animateurs ont aussi échangé sur le salon de l’auto de Tokyo et ses nombreux dévoilements (Mazda MX-30, Honda Fit et Nissan Ariya Concept).

Ils ont également partagé leurs impressions de conduite sur les Hyundai Palisade et Nissan GT-R récemment essayés en plus d’élaborer sur l’avenir des salons de l’auto sachant que Mercedes-Benz, Audi et Volvo allaient être absentes de celui de Montréal en janvier prochain.

