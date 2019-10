Prince n'aimait ni Katy Perry, ni Ed Sheeran

Dans une série de notes personnelles et de lettres révélées récemment, Prince s'en prend à Katy Perry et Ed Sheeran. Trouvés au milieu de photos et de paroles manuscrites dans la propriété du Minnesota de la star après sa mort en 2016, les documents ont été publiés par le magazine The Weekend.

Dans l'une de ces notes, la star s'en prend aux conglomérats qui selon lui ont la main sur l'industrie musicale. «Nous avons besoin de leur dire qu'ils continuent de nous infliger Katy Perry et Ed Sheeran et qu'on n'aime pas ça, peu importe le nombre de fois qu'ils le joueront», peut-on lire.

Les écrits de Prince ont été compilés et édités par Dan Piepenbring dans The Beautiful Ones, un ouvrage unique. L'auteur a travaillé avec Prince pendant trois mois avant la mort de l'artiste à l'âge de 57 ans. «Le tas de papiers était surprenant. On pouvait trouver quelque chose qui datait de 1979 et, à portée de main, un autre papier de 2002. C'était très personnel», a expliqué Dan Piepenbring à la publication.

The Beautiful Ones sortira le 29 octobre prochain.