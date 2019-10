Québec ouvert à revoir les règles d’ancienneté

Pour contrer le décrochage des jeunes enseignants, Québec songe à revoir l’attribution de contrats par ancienneté dans le réseau scolaire afin d’éviter que les nouvelles recrues se retrouvent avec les groupes d’élèves les plus difficiles.

Cette avenue est évoquée pour la première fois dans un document de travail du ministère de l’Éducation sur l’insertion professionnelle, dont Le Journal a obtenu copie.

Le Cadre de référence sur l’insertion en enseignement vise à définir les orientations à privilégier dans le contexte du programme de mentorat des jeunes enseignants que Québec veut mettre en place dans toutes les commissions scolaires cette année afin de contrer la pénurie.

Ce document a fait l’objet d’une consultation dans le réseau scolaire au cours des dernières semaines, alors que s’amorce une nouvelle ronde de négociations dans le secteur public.

« L’attribution des contrats par le seul critère de l’ancienneté est une contrainte à l’insertion et à la persévérance dans la profession, peut-on lire. À cet effet, les règles d’affectation pourraient faire l’objet d’une réflexion approfondie, pour assurer la persévérance dans la profession, la qualité de l’enseignement et conséquemment, la réussite des élèves. »

Ce paragraphe a fait bondir les syndicats d’enseignants (voir autre texte), qui estiment qu’il est totalement faux de prétendre que l’attribution de contrats par ancienneté pourrait contribuer au décrochage des jeunes profs.

Les directions d’école d’accord

Du côté des associations qui représentent les directions d’école, on voit plutôt cette ouverture d’un bon œil. « Il y a un bout de chemin à faire à ce niveau », affirme Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d’établissements d’enseignement.

« C’est une idée qui nous plaît, c’est certain », lance de son côté Carl Ouellet, président de l’Association québécoise du personnel de direction des écoles. « Un avocat qui en est à ses premières années, on ne le fera pas siéger en Cour suprême demain matin. [...] Il faut mettre toutes les conditions gagnantes en place pour que les jeunes enseignants demeurent dans la profession », ajoute-t-il.

Même si les directions affirment tenter de faire des tâches les plus équitables possible, il n’en demeure pas moins que les « contrats les moins attrayants » se retrouvent entre les mains des jeunes profs, puisque la règle de l’ancienneté prime dans « la plupart » des commissions scolaires, indique-t-on.

Un document de travail

Au cabinet du ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, on se contente d’indiquer qu’il s’agit d’un document de travail et non « pas d’une orientation gouvernementale ».

L’offre patronale sera déposée par le Conseil du trésor en temps et lieu, a précisé son attaché de presse, Francis Bouchard.

► Les profs au Québec

25 % des nouveaux enseignants quittent la profession dans les cinq premières années sur le marché du travail

des nouveaux enseignants quittent la profession dans les cinq premières années sur le marché du travail À la rentrée, il manquait 360 enseignants dans le réseau scolaire, surtout dans la grande région de Montréal

Source : Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante

Un « affront » qui fait bondir les syndicats d’enseignants

Il est « archifaux » de prétendre que les règles d’ancienneté des conventions collectives pourraient contribuer au décrochage des jeunes enseignants.

C’est du moins ce qu’affirme Sylvain Mallette, président de la Fédération autonome des enseignants. « Cette affirmation ne s’appuie sur aucune donnée réelle », martèle-t-il.

Président de la FAE

Ce sont les directions d’école qui sont responsables de former les groupes d’élèves et les tâches des enseignants, et non pas les syndicats, souligne la FAE.

M. Mallette estime que les directions d’école ont en main « tous les outils » pour faciliter l’insertion des jeunes enseignants. « Mais les directions d’école se servent des profs qui entrent dans les écoles pour boucher des trous », lance M. Mallette.

Manque de mixité

Du côté de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ), on affirme que Québec devrait plutôt mettre de côté les règles d’ancienneté pour s’attaquer au « fond du problème » : le manque de mixité dans les classes, engendré par l’attrait pour l’école privée et les programmes particuliers du réseau public.

« Avant de venir parler de mécanique d’affectation, on veut dire qu’il ne devrait pas y avoir de classes plus faciles que d’autres, affirme sa présidente, Josée Scalabrini. Si la classe n’était pas aussi déséquilibrée, on ne se poserait pas la question. »

Les règles d’ancienneté ont été mises en place pour éviter que des décisions arbitraires ne surviennent lors de processus d’embauche ou d’affectation, rappellent les syndicats.

La FSE précise que dans certaines commissions scolaires, l’ancienneté n’est pas le seul critère qui est pris en compte dans l’attribution des contrats.