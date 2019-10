Un gala sans faute

Des bonnes blagues de l’animateur, une montée de lait de Pierre Lapointe sur les géants du web rappelant celle de Luc Plamondon sur les droits d’auteur, l’émotion sincère de Ginette Reno, un hommage aux artistes autochtones, des perfos époustouflantes... sincèrement, il faudrait vraiment être pisse-vinaigre pour bouder son plaisir et ne pas avoir aimé ce gala de l’ADISQ.

Mais permettez-moi quand même de poser quelques questions...

POURQUOI ?

Dumas avait annoncé sur le tapis rouge que ce serait « une soirée de filles ». Des tonnes d’articles avaient été écrits pour souligner la présence prépondérante des femmes. Mais pourquoi ? Quand un artiste fait de la bonne musique, on se tape que ce soit une fille ou un garçon, non ? Toute cette obsession pour le sexe (des artistes) me tombe royalement sur les nerfs. D’ailleurs, avez-vous remarqué ? Quand Ginette Reno a remercié Diane Juster qui lui a sauvé la vie il y a 40 ans en lui composant Je ne suis qu’une chanson, elle n’a pas parlé de « girl power », elle a simplement salué son talent et sa sensibilité....

PLACE AU RAP

Je comprends l’idée de faire un numéro d’ouverture consacré au rap avec Sarahmée, Loud, Souldia, Fouki et Koriass... mais pourquoi ouvrir avec des artistes dont on ne comprend pas un mot, qui baragouinent leurs textes, quand ils ne chantent pas en espagnol ou en franglais, lors d’une soirée où on remet des Félix ? Pour les plus jeunes, Félix Leclerc était un grand amoureux de la langue française et quand il chantait... on comprenait tout.

C’EST LONG !!!!

Le premier prix de la soirée a été remis à 20 h 32... Où est Denise Filiatrault quand on a besoin d’elle pour que le rythme s’accélère ?

L’ÉLÉPHANT DANS LA PIÈCE

Plein de petits curés se sont offusqués sur Twitter que dans le montage d’ouverture, on ait laissé une image (trois quarts de seconde) d’Éric Lapointe. Ben oui, les amis, il est en nomination pour sa musique...

Éric Lapointe a été accusé, mais... son procès n’a pas encore eu lieu. Même principe qu’avec Patrick Bruel : gardez vos opinions pour vous, ne faites pas son procès sur les médias sociaux. Un mot d’ordre : at-ten-dez. Dans un état de droit, seule une cour peut décider qui est coupable et qui est innocent. Ça s’applique aux plombiers, aux chômeurs, et aux artistes.

BYE BYE LES RIDEAUX

La scénographie et la mise en scène étaient époustouflantes. Est-ce que quelqu’un voulait nous faire oublier les « rideaux fluo en solde chez Linen Chest » du Gala Iris de juin 2019 ? C’était réussi !

VIVE ALEXANDRA

Je suis heureuse et comblée qu’Alexandra Stréliski ait remporté le Félix de révélation de l’année et celui d’auteure ou compositrice de l’année. Il n’y a pas une musique québécoise qui m’a plus remuée, bouleversée, touchée, chamboulée, ébranlée, remuée, émue cette année... à part la chanson posthume de Leonard Cohen The goal. « Il ne faut pas sous-estimer la force de la douceur », a déclaré Mme Stréliski en allant chercher son premier prix.