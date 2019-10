Air Canada plombée par les 737 MAX de Boeing

MONTRÉAL – Air Canada a souffert des interdictions de vol de ses avions 737 MAX de Boeing lors du troisième trimestre.

«Le retrait de 36 appareils 737 MAX normalement prévus durant notre saison de pointe estivale a eu des répercussions défavorables sur nos finances, notre réseau, notre gamme de produits et nos ressources humaines, et l'immobilisation au sol de ces appareils nous empêche de réaliser notre plein potentiel», a déclaré Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada, par communiqué, mardi.

Les profits du transporteur aérien ont chuté de 66 millions $ au dernier trimestre par rapport à la même période l’an dernier pour s’établir à 636 millions $. Il s’agit d’un bénéfice par action de 2,35 $ contre 2,55 $ par action au troisième trimestre de 2018.

Le bénéfice d’exploitation a cependant augmenté de 33 millions $ par rapport au trimestre correspondant de 2018 pour atteindre 956 millions $.

Les revenus ont atteint un sommet, passant de 5,41 milliards $ au troisième trimestre de 2018 à 5,55 milliards $ pour le plus récent, ce qui a réjoui Calin Rovinescu.

«Le troisième trimestre a été excellent pour Air Canada, avec des produits d'exploitation sans précédent de près de 5,6 milliards $ et des liquidités record d'environ 7,4 milliards $. Impressionnants en soi, ces résultats sont d'autant plus remarquables qu'ils ont été atteints malgré les graves perturbations visant nos activités et notre structure de coûts qu'a entraînées l'interdiction de vol des appareils 737 MAX de Boeing», a mentionné le président et chef de la direction d'Air Canada.

Privée de ses appareils 737 MAX de Boeing depuis mars dernier comme toutes les autres compagnies aériennes en raison de directives de sécurité, Air Canada ne prévoit pas leur retour avant le 14 février prochain selon les horaires des prochains mois qu’elle a divulgués le 16 octobre. Malgré tout, elle n’a pas changé ses prévisions financières pour l’exercice 2020.