Alexander Ovechkin dégaine déjà contre les Leafs

Alexander Ovechkin a exprimé son point de vue à propos des Maple Leafs de Toronto, cette véritable machine offensive incapable d’obtenir les victoires sur une base régulière en ce début de saison de la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Ovi» et les Capitals de Washington allaient visiter les Leafs pour un match du mardi soir et l’attaquant russe a fourni une explication plutôt directe quant à l’inconstance de la troupe de l’entraîneur-chef Mike Babcock. Pourtant, celui-ci mise sur de jeunes super-vedettes offensives comme Auston Matthews, Mitch Marner et William Nylander.

«C’est encore un groupe de jeunes joueurs. J’espère qu’ils apprendront», a commencé par dire le capitaine des Capitals après l’entraînement en matinée, avant de mettre en lumière la forme d’égoïsme des joueurs des Maple Leafs.

«C’est à eux de voir comment ils veulent faire ça : s’ils veulent jouer pour eux-mêmes ou pour gagner la coupe Stanley. S’ils souhaitent gagner, ils doivent jouer différemment.»

L’expérience d’Ovechkin

Si quelqu’un est bien placé pour évaluer le concept d'effort collectif chez d'autres hockeyeurs, c’est bien Ovechkin. Même s’il est destiné à accéder au Temple de la renommée au terme de sa carrière, le numéro 8 était vu à l’époque par plusieurs experts comme un joueur fournissant davantage d’effort sur le plan individuel que pour le groupe.

Ovechkin a dû attendre sa 13e saison dans la LNH avant de goûter à la gloire de la coupe Stanley, ce qui coïncide avec une évolution marquée dans sa contribution globale au sein de la formation de Washington. Cela s’est fait au détriment de sa propension à noircir la feuille de pointage, une tendance encore bien au-delà de la moyenne, comme en font foi ses 51 buts et 89 points de 2018-2019.

Les Maple Leafs (6-5-2, 14 points) figurent en milieu de peloton au classement de l’Association de l’Est, tandis que les Capitals (8-2-3, 19 points) dominent la section Métropolitaine. Les «Caps» ont signé la victoire lors de cinq de leurs six derniers affrontements. Sur la même période, leurs rivaux du jour se sont inclinés à quatre reprises, incluant un revers de 5 à 2 face au Canadien à Montréal samedi dernier.