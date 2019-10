Alexander Vindman: un officier décoré dans la ligne de mire de Trump

Il faut reconnaître à Donald Trump une détermination farouche. La politique est bien souvent un sport de contact et le président ne recule devant aucune manœuvre pour l'emporter.

Depuis son arrivée sur la scène politique, Donald Trump n'a ménagé personne. Si vous êtes sur son chemin, il fera tout pour vous écarter. Il n'hésitera pas à qualifier de racaille ou de merde les gens qui dénoncent son programme, qu'ils soient soit dans son camp ou dans le camp adverse. Ses adversaires démocrates ne sont donc pas les seuls qui aient eu droit à des sobriquets ou à des attaques vicieuses, et même les officiers militaires ont goûté à sa médecine.

Le responsable de la sécurité nationale à la Maison-Blanche, Alexander Vindman, a témoigné au Congrès lundi. Cet officier, comme d’autres victimes des attaques du président, a une feuille de route irréprochable et est décoré d’un Purple Heart, médaille attribuée à ceux et celles qui ont été blessés ou tués au combat. Vindman a été blessé alors qu’il était déployé en Irak.

Lors de son témoignage, Vindman a dit avoir été troublé par ce qu’il a entendu lors du fameux appel de Donald Trump au président ukrainien. Il ajoute ainsi sa voix à celle de plusieurs autres qui dénoncent le comportement du président américain. Nous touchons directement au cœur de ce qui nourrit la procédure de destitution.

Devant autant de témoignages qui confirment les mêmes informations et les mêmes impressions, quelle a été la «ligne de défense» des partisans du président? On met en évidence ses origines ukrainiennes. Sa famille et lui ont effectivement quitté l’Ukraine pour s’installer aux États-Unis. L’allusion est claire, on a utilisé Vindman et ses contacts présumés pour nuire à Rudy Giuliani, donc au président américain.

Cette nouvelle théorie du complot mérite-t-elle notre attention? Doit-elle détourner l’enquête du Congrès? Elle est presque impossible à vérifier! Entrer en contact avec les Ukrainiens constitue l’essentiel du travail de Vindman! Jusqu’à maintenant, tout pointe vers un travail irréprochable au cours duquel il ne faisait qu’appliquer les volontés de l’administration Trump.

Vous remarquerez qu’une fois de plus l'on s’en prend à un immigrant. Peut-être vous souvenez-vous d’un autre épisode impliquant un militaire et sa famille qui avaient migré vers les États-Unis. Khizr Muazzam Khan et Ghazala Khan ont été les cibles de Donald Trump en 2016. Parents du capitaine Humayun Khan décédé en Irak en 2004, le couple est d’origine pakistanaise et de confession musulmane.

Non seulement tente-t-on de discréditer le témoignage d’un officier décoré, mais on le fait sur la base de ses origines en développant une nouvelle théorie du complot. Et ce, même si le témoignage de Vindman corrobore celui des témoins qui l’ont précédé. Ce matin, des partisans du président achevaient d’enfoncer le clou sur les grands réseaux américains en l’accusant de trahison. Ce faisant, on nourrit la paranoïa ambiante et on fait grimper la tension.