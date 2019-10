BRP voit grand

BRP a de l'ambition, car elle veut augmenter ses revenus de 10 % annuellement au cours des cinq prochaines années afin d’atteindre le plateau des 9,5 milliards $ en 2025.

Lors de la présentation de son plan quinquennal aux investisseurs et aux analystes en Floride mardi matin, la direction de l’entreprise québécoise a précisé que cela se traduirait par une hausse annuelle de 15 % de ses revenus par action qui seraient à 7,50 $ l’action dans cinq ans.

Pour y arriver, le fabricant des bateaux Alumacraft et Manitou, ainsi que des moteurs Evinrude et Rotax veut doubler les revenus de sa division marine pour atteindre au moins un milliard de dollars annuellement en revenu.

Il compte aussi sur la croissance des ventes des véhicules Can-Am, afin d’engranger cinq milliards $ annuellement avec ces produits.

La compagnie qui construit notamment les motoneiges Ski-Doo et Lynx compte notamment améliorer ses produits et son service à la clientèle, s’étendre géographiquement et développer la filière des moteurs électriques.

BRP est sur une lancée financière et boursière. Elle soutient que ses revenus ont bondi de 68 % en Amérique du Nord, de 45 % pour l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient, de 63 % pour l’Asie-Pacifique et de 39 % pour l’Amérique latine de 2015 à cette année.

Après avoir été sous la barre des 14 $ en février 2016, l’action de la compagnie (TSX : DOO) a dépassé le cap des 70 $ l’an dernier à la Bourse de Toronto. Mardi matin, l’action se négociait à environ 58 $.