BOURGON, Jean-Claude



Au C.H. Pierre Le Gardeur, le 17 octobre 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Jean-Claude Bourgon, époux de feu Johanne Gravel.Prédécédé par son fils Olivier, il laisse dans le deuil son beau-frère et sa belle-soeur: Serge et Réjeanne (André), son neveu et ses nièces: Francine, Sylvie (Patrice), Lyne, Élodie (Yannick) et Justin ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 31 octobre de 14h à 17h et de 19h à 22h et le vendredi 1er novembre de 9h à 10h auLes funérailles suivront à 11h en l'église St-Paul-L'Ermite (377 du Village, Repentigny).