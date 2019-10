Cinq adresses où trouver ton costume d’halloween

Jeudi prochain, c’est l’Halloween! Que vous soyez petits ou grands, c’est l’occasion de laisser place à votre imagination! Cette journée unique dans l’année, qui est dédiée aux créatures fantastiques et au monde terrifiant, nécessite évidemment un costume!

Voici donc 5 adresses partout en ville, où le trouver.

1. Des perruques abordables et des costumes inédits chez Party Expert

Photo courtoisie

Cette année, les perruques sont l’accessoire vedette des déguisements d’Halloween, mais ces accessoires sont souvent dispendieux. Pas chez Party Expert. La chaîne québécoise a donc lancé leur propre gamme de perruques de qualité supérieure détaillés entre 14,99$ et 29,99$. De plus, pour les fanatiques de personnages animés, les magasins tiennent exclusivement les nouvelles collections des films Reine des Neiges 2 et Histoire de Jouets 4. Petits et grands pourront également dénicher des costumes des superhéros, tels qu’Aquaman, Avengers ou encore Spiderman. Ah, n’oublions surtout pas que l’entreprise Party Expert est spécialisée en décoration : machines de fumée, pierres tombales, nappes, bols, affiches, araignées, vaisselle et plus encore! *En ligne https://www.party- expert.com ou en succursale à Montréal au 9420 Boulevard de l'Acadie ou parmi les 10 magasins

2. Neuf ou vintage chez Village des Valeurs

Photo courtoisie

Populaire pour ses morceaux vintage que l’on ne trouve nulle part ailleurs, le Village des Valeurs est l’endroit idéal pour se trouver un costume original. D’abord, pour ceux qui souhaitent recréer un véritable look des années 60,70,80,90, vous y trouverez de véritables articles seconde main, datant de ces décennies. Sinon, la bannière Village des Valeurs propose également la marque AlteredoMD, composée de nouveaux articles d’Halloween avec maquillage, accessoires et costumes. Petits et grands pourront profiter des différentes options, d’hier à aujourd’hui. *Dans une succursale près de chez vous ou en succursale à Montréal au 4906 rue Jean-Talon Ouest

3. La location à la boutique référence Joseph Ponton Costumes Inc.

Photo courtoisie

C’est chez Joseph Ponton Costumes Inc., que vous pouvez vous transformer en un sultan, en pirate, en coureur des bois ou encore en princesse égyptienne, car les choix sont illimités. Pour le temps d’une location, la boutique vous offre la possibilité de choisir parmi leur inventaire de 15 000 costumes. Ouvert depuis 1865 à Montréal, cette adresse de quatre étages, située dans le quartier Hochelaga, est devenue une réelle référence en matière de tenues d’époque qui revisite les thèmes comme l’époque victorienne, romaine, médiévale, hippie ou encore les années folles. À l’Halloween, impressionnez vos invités! Le prix des locations débute à 35 dollars. * 4846 rue Sainte-Catherine Est, Montréal

4. « Imagine le Fun » à te maquiller !

Photo courtoisie

On oublie souvent qu’un maquillage bien réussi peut faire toute la différence, lors d’une transformation halloweenesque! La boutique Imagine le Fun en sait quelque chose, car il s’agit de l’adresse de référence pour le maquillage professionnel à Montréal. Ce que vous cherchez, trouvez : prothèses en latex, fonds de teint de toutes les couleurs, adhésifs et solvants, colorants pour les cheveux, plusieurs effets spéciaux tels que le faux sang, la cire ou le latex. Le magasin tient également des outils indispensables comme les pinceaux, les éponges, les spatules, et même l’airbrush! * 34 Avenue du Mont-Royal Est, Montréal

5. Aubaines terrifiantes chez Tigre Géant

Photo courtoisie

Pourquoi ne pas faire une pierre, deux coups : magasiner les bonbons, tout en se procurant un déguisement? C’est tout à fait possible en visitant les magasins à grande surface canadiens Tigre Géant, qui proposent plusieurs déguisements à bas prix pour adultes et pour enfants. Parmi les aubaines terrifiantes, vous pouvez mettre la main sur un habit comique de banane à 20 dollars ou encore de diablesse ou de prisonnier en cavale à 12 dollars. En outre, des costumes pour tailles plus sont disponibles en boutique. * Dans une succursale près de chez vous