Des souvenirs de 2001

Les Alouettes disputeront leur dernier match de la saison régulière vendredi, à Ottawa. Même si les Montréalais sont assurés d’une place éliminatoire, cette partie représente un piège. Khari Jones a cru bon de le leur rappeler avant l’entraînement, mardi.

En plus de ses recommandations d’usage pour le choc contre le Rouge et Noir d’Ottawa, l’entraîneur-chef des Alouettes a raconté à ses joueurs une histoire qui remonte à l’époque où il évoluait pour les Blue Bombers de Winnipeg. Ça s’est déroulé en 2001.

«C’est une des situations dont je me souviendrai toujours», a souligné Khari Jones à la fin de son point de presse mardi. «Nous avions perdu le dernier match de notre saison régulière contre Calgary.

«Avec cette victoire, les Stampeders se sont qualifiés pour les éliminatoires. On avait une fiche de 14-3 avant ce match et on avait décidé de reposer plusieurs de nos réguliers. J’avais joué seulement en première demie. Je ne jouais pas pour gagner, mais pour éviter d’être blessé.»

Les Bombers ne le savaient pas, mais ils venaient de donner une grosse dose de confiance à leurs rivaux albertains.

«Lors des dernières semaines, on dirait qu’on avait abandonné la philosophie qui nous avait procuré du succès durant toute la saison. On a retrouvé Calgary en finale de la Coupe Grey. Ils avaient joué un peu mieux que nous et ils nous avaient battus.»

Quelques changements

Lorsqu’il composera sa formation pour le match de vendredi, Jones songera sûrement à cette dure leçon apprise en 2001.

«J’y pense tout le temps, a ajouté Jones. Je veux que mes joueurs demeurent affamés et combatifs. Je souhaite qu’ils continuent de jouer de la même façon.

«Il y a une sorte d’équilibre qu’on cherche à atteindre. On veut qu’ils demeurent en santé, mais ça ne donne rien si on ne joue pas bien. Il n’y a pas de formule magique.

«Tu dois travailler en fonction du groupe que tu as sous la main, et ta tâche est de prendre les meilleures décisions possible.»

Comme on s’y attendait, Jones s’est montré évasif au sujet des réguliers qui ne seront pas en uniforme à Ottawa.

«J’ai une bonne idée des joueurs qui joueront ou de ceux qui ne joueront pas, a-t-il indiqué. Par contre, je ne veux pas dévoiler mes plans.»

Le vétéran John Bowman a raté l’entraînement, alors que le receveur Chris Matthews a retraité vers le vestiaire avant la fin des exercices.

Quant aux receveurs DeVier Posey et Quan Bray, leur présence contre le Rouge et Noir est incertaine, tout comme celle du spécialiste des longues remises, le Québécois Martin Bédard.

Courte sortie pour Adams fils

À moins d’une surprise, Vernon Adams fils ne jouera pas le match au complet. On peut s’attendre à ce qu’il dispute la première demie avant de laisser sa place à Matthew Shiltz comme la semaine dernière.

«Je m’attends à jouer le même nombre de minutes cette semaine. Par contre, je n’ai pas aimé mon dernier match, a souligné le quart des Alouettes. Je me fous un peu de ma performance, car on a perdu.»

Adams fils aimerait bien procurer une 10e victoire à sa formation en 2019. Du même coup, ce serait la première fois depuis 2012 que les Alouettes atteignent ce plateau. Ils en avaient gagné 11 lors de cette saison-là.