Desgagnés dépensera 175 M$ pour 5 navires

Groupe Desgagnés investira 175 millions $ pour l’achat de cinq nouveaux navires, dont trois pétroliers-chimiquiers, d’ici trois ans.

C’est ce qu’a dévoilé au Journal, hier, le président et chef de la direction quelques heures avant de faire l’annonce d’un don de 300 000 $ à la Fondation de l’Institut maritime du Québec (IMQ). Il s’agit du don le plus élevé de l’histoire de la Fondation.

« Nous avons beaucoup de contrats. Les affaires vont bien. Nous devons continuer d’investir d’importantes sommes pour bonifier et rajeunir notre flotte de navires », indique le patron, Louis-Marie Beaulieu.

En juin, Desgagnés, dont le siège social est basé à Québec, a complété sa première phase d’investissements d’environ 250 millions $ visant à rajeunir et à augmenter sa flotte de navires qui sillonne les eaux internationales et celles du Québec.

Au printemps

Quatre bateaux, trois pétroliers-chimiquiers et un asphaltier à bicarburation (diesel/gaz naturel liquéfié), ont été construits au chantier maritime Besiktas en Turquie pour 50 millions $ chacun et un autre navire a été acheté en Europe.

Si tout se déroule selon ses plans, Groupe Desgagnés espère démarrer sa prochaine phase d’acquisitions au printemps 2020.

« On va continuer de remplacer certains navires à combustion traditionnelle par des combustions à gaz naturel liquéfié », explique M. Beaulieu.

« On veut acquérir trois pétroliers-chimiquiers, dont deux plus imposants, et deux cargos pour de la marchandise », poursuit-il.

Ce dernier mentionne que les prochains pétroliers-chimiquiers seront achetés et non construits. L’un d’entre eux servira à remplacer un navire vieillissant.

Quant au pétrolier de moins grande envergure, son rôle devrait être de desservir les communautés dans le Grand Nord où il n’y a pas de ports.

En haute saison, Desgagnés compte plus de 1100 travailleurs. La compagnie se spécialise dans le transport de vrac liquide, de marchandises et de passagers.

Le don de 300 000 $ à la Fondation de l’IMQ s’inscrit dans le cadre d’une campagne de financement avec un objectif de 2,5 miilions de dollars. L’argent servira à faire la promotion des carrières, à moderniser les installations ainsi qu’à bonifier les bourses d’études.

Groupe Desgagnés

► 23 Navires actuellement en service

► 325 M$ Chiffre d’affaires approximatif de l’entreprise de Québec. Elle a des clients en Chine, en Australie, au Japon, aux États-Unis, en Europe et au Canada.