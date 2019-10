Enfants chéris

Quand il y a des efforts, des bouquets humanitaires de ce niveau, il faut le dire, le crier. Quelle soirée magique vendredi au Château Vaudreuil où la fondation pour les enfants de Vaudreuil-Soulanges a clôturé une récolte de 150 000 $ ! Et attention, s’est ajouté en secret et anonymat, un don de 100 000 $. Vous avez bien lu. Oui, une personne, un bienfaiteur ou une bienfaitrice qui a refusé de dévoiler son identité a rajouté un chèque de 100 000 $ pour que les enfants dans le besoin puissent vivre dans l’égalité, le partage. Des petits pas chanceux qui, cette fois, vivront une embellie et pourront dîner à l’école, ne plus geler l’hiver et jouer comme les autres. Et la Fondation vient aussi épauler les jeunes mamans enceintes qui en arrachent financièrement. Beau à pleurer.

Aussi, le concept du sac d’école pour les plus démunis est touchant alors que les petits et des parents qui ne s’y attendent pas reçoivent un sac d’école, des espadrilles, des bottes chaudes et un habit de neige. Tenez, mes Chéris, on va partir avec ça.

SUR LA COCHE

Le président d’honneur 2019 était mon vieux chum Stéphane Richer et il n’était pas que naïvement sur le programme. Avec sa femme, Leisa, ils ont trimé dur pour grappiller chaque piasse de la réussite. Bravo ! Et bravo aussi à Claude Chagnon et à ses sœurs Isabelle et Élaine ainsi qu’à Yvan Dumont, beau-frère de cette famille qui, on le sait, a été fondatrice de Vidéotron.

Bravo à tous les mécènes qui étaient dans la salle. L’osso buco était divin (avec divin rouge, d’ailleurs), la musique du groupe Blush (avec notamment Virginie Cummins) conquérait. Les chants des élèves de l’école Harwood ont fasciné. L’animateur de la soirée, lui, était ben ordinaire. C’était moi, mais on a eu du fun quand même.

INOPINÉMENT

Après les élections, plusieurs candidats se sentent vidés, mais pas autant que l’autobus de Maxime Bernier.

Selon ma blonde, les beaux bébés ne sont pas tous dans les poussettes.

Andrew Scheer a maintenant le choix : partir ou s’en aller.

Yvon Bureau note que c’est le week-end prochain que l’on passe à l’heure dix verres.

Comme l’autre qui a peur d’être victime d’une six bières attaque.

À DEMAIN

C’est sur la route qu’on voit les vrais mon p’tit Drouin. Lâche pas !!!