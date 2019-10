Femmes en affaires : état des lieux

Catherine Courchesne — 37e AVENUE

Les femmes sont-elles plus présentes à la tête des entreprises ? On serait tenté de le penser, alors que le magazine américain Inc. vient de consacrer la couverture de son édition d’octobre à la PDG de The Wing, Audrey Gelman, alors (très) enceinte. État des lieux.

Selon les chiffres de l’Indice entrepreneurial québécois, une enquête grand public menée par la Fondation de l’entrepreneurship en collaboration avec la firme de sondage Léger, les femmes restent globalement moins nombreuses que les hommes à se lancer en affaires. Alors qu’elles représentaient 40 % des propriétaires d’entreprises en 2017, ce taux s’élevait à 41 % en 2018.

Une progression... et des questions !

Cette légère croissance s’expliquerait notamment par une vague favorable à l’entrepreneuriat du côté des jeunes femmes de 18 à 34 ans (la tranche d’âge à laquelle appartient justement Audrey Gelman). Toutefois, ce que le sondage ne dit pas, c’est si ces jeunes femmes restent en poste lorsque l’horloge biologique se met à sonner à l’approche de la quarantaine... ou si plusieurs sacrifient leur carrière pour devenir mère et fonder une famille.

Ce que l’Indice n’explique pas, en outre, c’est pourquoi le taux des démarches entrepreneuriales chez la gent féminine diminue avec l’âge et plafonne entre 7 et 8 % depuis 5 ans, et ce, même si le taux d’intention de se lancer en affaires est passé d’environ 5 % en 2009 à 17 % en 2018. Entre intentions et actions, qu’est-ce qui bloque ?

Tu peux si tu veux... et si la société le veut !

S’intéressant notamment à la sous-représentation des femmes à des postes décisionnels, Sophie Brière, professeure au Département de management à l’Université Laval et titulaire de la chaire de leadership en enseignement – femmes et organisations, est bien placée pour savoir que la progression des femmes entrepreneures stagne au Québec.

« Le monde des affaires reste un milieu masculin et compétitif où il faut, pour réussir, travailler les soirs et les week-ends ainsi qu’accepter, parfois, de voyager à l’étranger. Des conditions qui ne facilitent pas la conciliation travail-famille ! Par conséquent, les femmes sont naturellement évincées du milieu ou s’en excluent lorsqu’elles veulent devenir mères. »

Plus qu’une photo et des mots : des gestes

Que faudrait-il pour les convaincre ? « Une chose est sûre, affirme Sophie Brière, il faut plus que la photo d’une jeune femme enceinte sur un magazine d’entrepreneuriat pour changer la situation. » Selon elle, ce type de couverture médiatique envoie le message suivant aux femmes : si tu veux, tu peux. Ce qui n’est pas totalement faux... Cela dit, la percée des femmes dans le monde des affaires ne dépendrait pas seulement d’elles, mais bien de l’ensemble de la société.

Autrement dit, davantage de femmes deviendront entrepreneures et le resteront lorsqu’elles constateront des changements organisationnels. Quels changements ? « Cela dépend des secteurs, répond Sophie Brière, mais des mécanismes favorisant l’intégration et la rétention des femmes peuvent être mis en place tant sur le plan du recrutement que de la formation et des conditions de travail. »

Ainsi, la progression des femmes entrepreneures est visible, mais reste fragile... Et bien que le fait de voir une jeune femme enceinte sur la couverture d’un magazine d’entrepreneuriat soit inspirant, il faudra des changements concrets sur le terrain pour s’assurer que le monde des affaires de demain devienne paritaire.