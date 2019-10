Kansas fera l’intégrale de Point of Know Return

Huit mois après Leftoverture, les membres de Kansas entraient en studio pour entreprendre l’enregistrement de l’opus Point of Know Return. Un album qui allait consacrer la formation américaine.

« Nous étions très confiants, on savait qu’on avait du très bon matériel entre les mains », a lancé, lors d’un entretien, le guitariste et membre original Rich Williams.

Kansas s’amène au Grand Théâtre, vendredi, avec sa tournée soulignant le 40e anniversaire de cet album lancé le 11 octobre 1977. La formation interprétera, dans l’ordre, les dix chansons de cet album qui s’est vendu à six millions d’exemplaires.

En plus d’interpréter l’intégrale de Point of Know Return, Kansas pige un peu partout dans son répertoire, incluant un segment acoustique.

Un an après s’être fait connaître avec Carry On My Wayward Son, la formation récidivait avec le « hit » Dust in the Wind.

« Kerry Livgren nous a présenté cette chanson. On n’avait jamais fait de pièce acoustique et on ne pensait pas qu’elle était pour se retrouver sur le disque. Elle faisait partie d’un lot de chansons à considérer », a raconté Rich Williams.

Nouvel opus en 2020

Kerry Livgren a joué la mélodie. Il y a eu des fredonnements et le chanteur-claviériste Steve Walsh a écrit des paroles.

« Elle était dans une forme encore très brute, mais on a su tout de suite que c’était pour être notre prochain simple. Kerry n’était pas du tout convaincu », a ajouté le guitariste en riant.

La pièce a joué trois millions de fois à la radio.

« Il nous fallait, après Leftoverture, revenir avec quelque chose de fort. Dust in the Wind nous a permis de toucher un large auditoire », a-t-il précisé.

Kansas est en voie de compléter l’enregistrement de son 16e album studio. Il pourrait être lancé en août 2020.

« Il est meilleur que The Prelude Implicit. Les fans de Kansas vont l’adorer et nous en sommes très fiers », a lancé le guitariste de 69 ans.