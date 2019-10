La soirée-bénéfice de la Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges, sous la présidence d’honneur de l’ancien joueur du Canadien Stéphane Richer, a permis de recueillir la somme de 249 428 $. La fondation contribue à la réussite éducative et sociale de tous les enfants en situation de vulnérabilité de Vaudreuil-Soulanges.

Lors de la remise du chèque, on pouvait voir Stéphane Richer, entouré de Francine Lavallée, Yvan Dumont, Élaine Chagnon, Leisa Guévremont, Catherine Lambert et Dominique Pilon.

À la table d’honneur, on voyait à l’arrière-plan Leisa Guévremont, Guy Boisclair, Solange Rouleau, Rick Bougie, Peggy Bougie, Victor et Marisa De Sousa­­­ qui entouraient Claudie Lasalle, Alain Chalut, Nathalie Rainville, Richard Teoli et Helen Birbilas.