L’amplification, une technique pour s’aider entre femmes

Catherine Courchesne – 37e AVENUE

La technique des conseillères de Barack Obama pour se faire entendre au travail.

Même si les femmes se sont taillé une place dans divers domaines et emplois, leurs luttes sont loin d’être terminées. Il suffit de penser au fameux plafond de verre, une expression signifiant que certains postes supérieurs restent encore inaccessibles à la gent féminine. Cela dit, de plus en plus de femmes parviennent à intégrer des milieux de travail traditionnellement masculins, comme la politique. Malheureusement, ce n’est pas parce qu’on intègre un milieu qu’on y est nécessairement écoutée et prise au sérieux...

Le problème

Un des problèmes majeurs des femmes au travail toucherait la communication. Des conseillères de l’administration de Barack Obama ont bien expliqué la problématique dans un article paru en 2016 dans The Washington Post : lors des réunions auxquelles elles étaient conviées, on leur demandait moins souvent leur avis. Qui plus est, lorsque ces femmes prenaient la parole, leurs collègues masculins les interrompaient fréquemment et ne se gênaient pas pour leur piquer leurs idées ! Deux phénomènes que les féministes américaines appellent le « manterrupting » et le « bropropriating ». Le premier, une contraction de « man » (« homme ») et du verbe « interrupting » (« interrompre »), signifie qu’un homme coupe la parole à une femme lors d’une discussion. Le deuxième, une contraction de « bro » (frère) et de « appropriation », désigne quant à lui le fait qu’un homme s’approprie une idée d’abord émise par une femme.

La solution

Pour remédier à la situation, les conseillères du président Obama ont donc décidé d’adopter une technique de parole qu’elles ont nommée « l’amplification ». Le principe est simple : quand une collègue avançait une idée importante en réunion, la femme suivante à s’exprimer reprenait l’idée en rappelant qui l’avait d’abord énoncée. Le but ? Souligner les contributions des femmes dans les discussions et éviter que les hommes ne se les approprient. Le président Obama s’est rendu compte de la tactique. Il a donc par la suite donné plus souvent la parole à ses collaboratrices.

Un problème répandu

Depuis cet article du Washington Post, la technique de l’amplification a fait boule de neige sur Internet et sur les réseaux sociaux. Signe que ces conseillères politiques avaient mis le doigt sur un problème beaucoup plus répandu qu’on ne l’aurait cru : la reconnaissance de la parole des femmes au travail. En effet, de nombreuses études indiquent que les femmes sont plus souvent interrompues que les hommes. D’autres études ont quant à elles conclu que les femmes qui parlent davantage et de manière affirmée seraient jugées plus négativement par leurs collègues.

Une solution à répandre

Quoi qu’il en soit, ces problèmes de communication pourraient être en voie d’extinction grâce à la technique de l’amplification. Alors, mesdames, continuez à l’utiliser afin qu’un jour, vous soyez entendues et écoutées à votre juste valeur. De plus, n’hésitez pas à y joindre d’autres tactiques, telles que donner votre avis de manière systématique lors des réunions. Autrement dit, cessez d’attendre qu’on vous donne la parole et prenez-la !