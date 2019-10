Lassonde acquiert l'entreprise canadienne Sun Rype

Le transformateur agroalimentaire québécois Industries Lassonde a mis la main, mardi, sur le producteur canadien de jus et de collations à base de fruits Sun Rype Products pour un montant de 80 millions $ en espèces.

Sun Rype, une filiale du The Jim Pattison Group basée à Kelowna, en Colombie-Britannique, produit divers jus de fruits, compotes et autres collations fruitées pour le marché canadien. Les ventes de l'entreprise se sont chiffrées à 164 millions $ au cours des 12 derniers mois, pour la période se terminant le 30 septembre 2019, avec un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) de 9 millions $.

En plus de Sun Rype, Lassonde met la main sur deux compagnies affiliées américaines situées à Selah et Wapato, dans l'État de Washington.

«C'est avec beaucoup de fierté et d'enthousiasme que nous entrevoyons accueillir l'équipe de direction et les employés de Sun-Rype au sein de Lassonde. [...] Cette transaction s'inscrit dans notre stratégie de croissance mesurée et constante et viendra renforcer notre compétitivité sur les marchés canadiens et américains», s'est réjouie la chef de la direction de Lassonde, Nathalie Lassonde, par communiqué.

Le président et chef de la direction de The Jim Pattison Group, Jim Pattison, estime pour sa part que «Sun Rype est entre de bonnes mains avec Lassonde». M. Pattison a souligné que l'entreprise québécoise alimente déjà ses magasins Buy-Low Foods et Save on Foods.

L'acquisition annoncée mardi permettra à Lassonde – notamment derrière les marques Oasis, Rougement et Del Monte – de consolider sa présence dans l'Ouest canadien et le nord-ouest des États-Unis, en plus de lui permettre d'augmenter encore ses parts de marché au pays.