L’écart salarial homme femme peine à reculer au Royaume-Uni

Les femmes employées à plein temps ont gagné 8,9 % de moins que les hommes en 2019 au Royaume-Uni, un écart qui n’a que très faiblement reculé ces dernières années, révèle mardi le Bureau des statistiques nationales (ONS).

La différence salariale était de 8,6 % en 2018, un chiffre qui marquait alors un plus bas depuis la création de ses statistiques en 1997.

Ce pourcentage n’a toutefois que légèrement reflué au cours des années passées puisqu’il était à peine plus élevé en 2012, à 9,5 %.

L’ONS, dont la publication couvre la période de douze mois achevée en avril 2019, observe que cet écart évolue énormément selon les âges: il est quasi-nul pour les personnes de moins de 40 ans, monte à 11,4 % entre 40 et 49 ans et davantage encore, à 15 %, à partir de 50 ans.

Ces chiffres s’expliquent par le fait que les femmes de plus 40 ans ont tendance à travailler plus souvent à temps partiel et donc à être moins rémunérées. Elles sont en outre moins représentées dans les postes à responsabilité que les hommes.

Pour l’ensemble des personnes employées, qu’elles soient à temps plein ou temps partiel, l’écart de salaires entre les femmes et les hommes a atteint 17,3 % en 2019.

Parmi les métiers, l’écart est le plus élevé chez les charpentiers et menuisiers (44 %), chez les ouvriers dans l’énergie (41 %), les pilotes et ingénieurs d’aviation (36 %). En revanche, les femmes gagnent plus que les hommes dans quelques secteurs, comme chez les archivistes et les conservateurs de musée (36 %) ou les professions administratives et le secrétariat (25 %).

Les inégalités de salaires à l’avantage des hommes, particulièrement fortes parmi les postes à responsabilité dans la finance (30 %), avaient conduit une centaine de femmes d’affaires britanniques à lancer début octobre une campagne de sensibilisation, se regroupant derrière l’intitulé #MeTooPay, dans la foulée du mouvement #MeToo contre les agressions sexuelles.

Le gouvernement britannique impose quant à lui depuis 2017 à toutes les entreprises de plus de 250 salariés de publier les écarts de salaires au sein de leurs effectifs.