Les nouveaux venus sur la scène fédérale se préparent

OTTAWA | Les 90 nouveaux visages parmi les élus fédéraux profitent des semaines qu’il reste avant le début des travaux parlementaires pour suivre des séances d’information afin de se familiariser avec leur nouveau rôle de député.

«On essaie de leur transmettre [le message] que c’est un travail qui est très exigeant, mais qu’il y a des gens pour répondre à leurs questions, qu’il y a des ressources à leur disposition et que l’administration de la Chambre est là pour les appuyer», a expliqué mardi Jeffrey LeBlanc, coprésident du Programme d’orientation des députés.

Sur les 338 députés élus au terme du scrutin fédéral de lundi dernier, 90 sont des nouveaux venus. Huit autres ont déjà été députés fédéraux par le passé, mais pas ces quatre dernières années.

C’est notamment le cas du nouvel élu bloquiste dans la circonscription de Montarville Stéphane Bergeron. L’ex-ministre péquiste a été député fédéral de Verchères-Les Patriotes de 1993 à 2005.

«On est souvent très fébriles lorsqu’on arrive ici pour la toute première fois et on veut faire les choses très rapidement. Il faut prendre un certain temps pour éviter de faire des erreurs», a dit M. Bergeron, qui participait aux activités d’orientation de mardi.

Les séances se déroulent en petits groupes composés de députés de différentes allégeances politiques afin d’insister sur l’importance de collaborer au-delà des lignes de parti pour faire adopter de projets de loi.

«La tentation de vouloir en découdre peut être très importante, mais je pense que les citoyens et les citoyennes du Canada et du Québec ne nous ont pas élus pour retourner en élection immédiatement», a dit M. Bergeron, ajoutant que les élus ont l’obligation de travailler ensemble.

À travers les séances d’information, auxquelles participait notamment le nouvel élu libéral Steven Guilbeault, mardi, les députés en devenir sont épaulés dans la préparation de leur bureau de député et dans l’embauche de personnel.

Les nouveaux élus auront accès à une deuxième vague de formations, plus tard, à l’approche du début de la session parlementaire.

«Ça va traiter de questions procédurales pour mieux comprendre comment la chambre fonctionne, [...] de quoi a l’air une journée typique et comment se déroule les débats et les votes », a énuméré M. LeBlanc.

On ne sait pas encore à partir de quelle date les élus du Parlement seront appelés à siéger à la Chambre des communes, mais le Conseil des ministres doit être assermenté le 20 novembre.