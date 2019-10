L’heure de passer un message

Avec deux victoires contre les Maple Leafs de Toronto et deux autres contre les Blues de St-Louis, champions de la coupe Stanley, le Canadien est à prendre au sérieux et pourrait lancer un message fort aux 30 autres équipes de la LNH avec un bon voyage dans l’Ouest, cette semaine.

Il y a vraiment beaucoup de points positifs chez le Tricolore, et la dernière victoire contre les Leafs a relancé l’enthousiasme des partisans après la défaite contre les Sharks de San Jose. Même dans leurs défaites, les hommes de Claude Julien n’ont pas été déclassés.

Ils sont dans le coup à chaque match, ils peuvent revenir de l’arrière, la chimie est bonne, Jonathan Drouin s’éclate, Joel Armia impressionne et surtout, les meilleurs joueurs sont les meilleurs. C’est encourageant.

Ceci dit, il ne faut pas partir en peur. La réalité, c’est que le Canadien a deux points de moins qu’à pareille date l’an dernier et comme l’équipe a raté les séries avec une récolte de 96 points, elle ne peut se permettre le moindre relâchement. Une mauvaise séquence peut tout faire basculer.

Ce n’est pas encore la perfection, mais les principaux points à améliorer sont clairs et à l’exception de l’acquisition d’un défenseur numéro trois, on peut corriger beaucoup de choses à l’interne, comme l’indiscipline, le jeu en infériorité numérique et le jeu défensif.

Le joueur clé demeure Carey Price et s’il accorde peut-être un but de trop aux deux matchs, il fait les arrêts importants. Il n’est pas loin de sa forme optimale et s’il peut retrouver son rythme de la deuxième moitié de saison de l’an dernier, le Canadien sera encore plus dangereux.

Il a toutefois besoin d’aide. J’ai senti un peu de frustration de sa part, jeudi, contre les Sharks et je peux le comprendre. Un gardien souvent confronté à de courtes passes près de son filet est à la merci de ses adversaires. On l’a vu contre les Leafs également.

Price peut jouer certaines situations de la bonne façon, mais si ses coéquipiers devant lui ratent leurs mandats défensifs, sa tâche se complique.

Le message de Julien passe

La bonne nouvelle, c’est que le message de l’entraîneur, Claude Julien, semble bien passer et il est en plein contrôle de son vestiaire. Son message à Nick Suzuki en début de saison a été entendu et j’ai aimé le fait qu’il dirige la portion de l’entraînement en infériorité numérique, vendredi, plutôt que l’entraîneur adjoint, Luke Richardson.

Ce n’était rien contre Richardson, mais c’est normal que l’entraîneur en chef s’implique d’une autre façon lorsque certaines choses ne fonctionnent pas à son goût. Bon, le jeu en infériorité numérique n’a été testé qu’une seule fois, samedi, et c’est un faible échantillon, mais Julien voulait d’abord plus de discipline, et c’est ce qu’il a obtenu samedi soir.

À mon avis, la majorité des problèmes du Canadien en zone défensive peuvent être réglés avec un peu plus de concentration de la part des joueurs et ça implique aussi les attaquants.

Dans la cour des grands

Avec quatre victoires contre des équipes de premier plan depuis le début de la saison, le Canadien a démontré qu’il était capable de jouer dans la cour des grands. De plus, l’équipe méritait un meilleur sort dans ses défaites contre le Lightning et les Sharks.

La bande à Julien s’en va dans la bonne direction. Elle peut régler rapidement les problèmes des mauvaises pénalités et je m’attends à ce que Price aussi revienne à son top niveau. Le Canadien a tout intérêt à connaître un gros mois de novembre et je crois que les éléments sont en place pour y arriver.

J’ai bien hâte de voir ce qui va se passer en Arizona, à Las Vegas et à Dallas, cette semaine.

-Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Le troisième match de Kinkaid

On verra certainement le gardien auxiliaire Keith Kinkaid cette semaine. Est-ce que ce sera mercredi face aux Coyotes ou jeudi contre les Golden Knights ? Ça serait bien de voir un duel entre Marc-André Fleury et Carey Price, jeudi à Vegas, mais à mon avis, Price jouera dans le premier match du voyage, mercredi, en Arizona. Quoi qu’il en soit, Kinkaid devra connaître un gros match. Plus tôt surviendra sa première victoire, mieux ce sera pour lui. En passant, Max Pacioretty connaît un bon début de saison avec onze points en treize matchs, même s’il n’a que deux buts. Et bravo au Québécois Nicolas Roy pour son excellent premier match avec les Knights !

Price et les statistiques

Je sais que Carey Price n’est pas très féru de statistiques, mais croyez-moi, tous les gardiens regardent leurs statistiques. Reconnu comme l’un des meilleurs de sa profession, il doit faire partie du Top 10, ce qui n’est pas encore le cas. Bon an mal an, les Sidney Crosby, Alexander Ovechkin et Connor MacDavid se retrouvent parmi les meilleurs marqueurs. Price a connu une très bonne saison l’an dernier et je suis convaincu que présentement, il n’est pas satisfait de sa moyenne de 2,76 et de son taux d’efficacité de 0,907. Je lui donne une note de 80 % pour le mois d’octobre.

Ken Dryden et Scotty Bowman

J’ai bien hâte de lire le livre de Ken Dryden sur Scotty Bowman. J’ai eu l’occasion de parler pas mal avec Dryden, il y a deux semaines à Toronto. C’est vraiment un homme impressionnant et intéressant. Dryden me disait qu’il n’en revenait pas de la mémoire phénoménale de Bowman qui a tout de même 86 ans. Yvan Cournoyer était avec nous et me disait que Dryden est son gardien coéquipier qui était le plus difficile à battre dans les entraînements.

Chapeau à Max Domi

Je lève mon chapeau à Max Domi pour son implication dans la lutte contre le diabète avec le lancement d’un livre et d’une fondation. Il est impliqué à Montréal dans tous les sens du mot et je pense qu’il jouera longtemps pour le Canadien.