Montréal: un élève sur cinq est «hyperconnecté»

MONTRÉAL | Environ 21 % des élèves montréalais de la 6e année du primaire passent plus de 4 h par jour devant un écran à des fins de loisirs, selon une étude dévoilée mardi, ce qui préoccupe un expert.

«C’est la première fois qu’on a une étude qui offre des données aussi fiables sur le temps à l’écran passé par les Montréalais et Montréalaise», a mentionné le chercheur de la Direction régionale de la santé publique de Montréal (DRSP), Jean-François Biron.

On observe chez les élèves qui font une utilisation intensive de leur écran un risque plus élevé de décrochage scolaire, d’une moins bonne santé mentale et physique, de ressources personnelles moins élevées et d’un sommeil insuffisant, notamment.

Heureusement pour les parents, 60 % des jeunes passent moins de 2 h par jour à l'écran pour leurs loisirs, et 19 % y consacrent entre 2 h et 4 h par jour, nuance l'étude de la DRSP.

Adultes

L’étude s’est aussi penchée sur le temps que passent les adultes devant leurs écrans.

Pas moins de 16 % des adultes utilisent leur appareil pendant une période d’au moins 4 h pour leurs loisirs quotidiennement. Ils encourent eux aussi des risques d'avoir une bonne santé mentale et physique ainsi que des difficultés pour dormir.

Par ailleurs, 45 % des adultes se consacrent pendant moins de 2 h à leurs écrans pour les loisirs, et 39 % s'y consacrent entre 2 h et 4 h.

Pour M. Biron, plusieurs facteurs expliquent la quantité de temps dédié aux écrans dans le temps libre, comme l’environnement de la personne.

«L’important est de faire une utilisation équilibrée de l’écran», a-t-il expliqué, tout en mentionnant l’importance des campagnes de sensibilisation.

L’étude a été réalisée chez plus de 13 000 jeunes et 2500 adultes montréalais et montréalaises.