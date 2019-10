On a jasé avec les créateurs des jeux Pokémon Sword et Shield

De passage aux bureaux de Nintendo of America à San Francisco, notre collaboratrice Christine Lemus a jasé avec Junichi Masuda - producteur de Pokémon Sword et Shield - et Shigeru Ohmori, directeur de ces deux projets chez le studio Game Freak.

On y a parlé de ces jeux, évidemment, mais aussi de leurs inspirations ainsi que de leurs impressions face à l'engouement de la franchise Pokémon.

Renouveler un RPG peut être difficile, encore plus lorsqu’il s’agit d’un classique comme Pokémon. Quelle a été votre approche avec Sword et Shield ?

Shigeru Ohmori: C’est toujours difficile de décider quel changement nous voulions apporter, qu’est-ce que nous voulions garder identique, etc. étant donné que le série roule depuis longtemps.

Nous voyons Sword et Shield comme une évolution du RPG traditionnel ainsi que de Pokémon X, Y, Sun et Moon. Nous voulons donc être certain de plaire aux fans de la première heure, mais aussi inclure des idées nouvelles, des surprises ainsi qu'une nouvelle façon de jouer.

Je crois que la nouveauté qui définit le plus ce renouveau est la fonction Dynamax lors des combats, qui a vraiment été envisagée pour jouer sur une télévision HD et pour mieux faire sentir la différence de taille entre les Pokémon.

Parlez-nous un peu des Pokémon de départ...

S: On conserve les trois types traditionnels: Plante, Feu et Eau. Ce qui est différent dans Sword et Shield des autres titres, c’est qu’on leur a donné une personnalité particulière à chacun. Grookey est celui le plus terre-à-terre et calme du trio; Scorbunny est plus énergétique et un peu fouteur de trouble alors que Sobble est le plus timide et sensible des trois.

Nous voulions vraiment leur donner ces caractéristiques et ainsi laisser tenter le joueur à choisir un Pokémon qui corresponderait à leur propre personnalité.

C’est drôle à dire, mais lors de mon essai des jeux, je me suis justement dit que les trois Pokémon de départ me rappellent énormément mes trois chats. Ils ont les mêmes tempéraments!

Junichi Masuda : Nous voulions vraiment que les joueurs «connectent» plus avec ce choix, non seulement basé sur les looks des Pokémon, mais aussi sur leurs traits.

Source: Nintendo

Est-ce un défi de créer des créatures qui devront se mesurer au succès de ces prédecesseurs?

S: C’est toujours difficile d’arriver avec des designs mémorables, c’est certain. Nous gardons toujours le concept de départ avec les éléments de base - plante, feu et eau - qui est une formule gagnante.

Le focus est de garder le design simple, mais reconnaissable. Comme ça, lorsque un enfant joue, il sera non seulement attirer par son look, mais sera capable de le reproduire en dessin!

J: Ça peut d’ailleurs prendre plus de 6 mois pour finaliser un design aussi simple!

Nous sommes allés au premier Safari Zone de Pokémon GO, à Montréal, et nous avons constaté que l’amour pour la franchise est encore très fort, autant chez les enfants que les adultes. Est-ce que c’est le genre d’engouement que vous espérez faire vivre aux joueurs avec ces nouveaux jeux?

S: Nous espérons vraiment que les joueurs auront la même passion et le même amour pour ces jeux que pour la franchise entière.

J: On est conscients que beaucoup de nouveaux fans ont expérimenté Pokémon pour la première fois avec Pokémon GO. Pour eux, nous avons créé Pokémon Let’s Go Eevee et Pikachu, qui sert de transition vers un jeu plus près d’un Pokémon traditionnel.

Pokémon Sword et Shield sera, pour eux, la prochaine étape, tant pour les adultes que pour les enfants. On veut leur offrir une expérience plus profonde et plus complète de ce qu’est Pokémon.

On espère vraiment que les gens qui ont apprécié GO et Let’s go apprécieront nos nouveaux jeux.

Courtoisie Nintendo/Game Freak

Une nouvelle région s’ouvre à nous: Galar. Quelle est la petite histoire derrière sa création?

S: On s’est inspiré des paysages du Royaume-Uni pour dessiner la région de Galar. Nous voulions aussi rendre hommage à la passion que ce pays peut avoir pour les sports et ses athlètes.

Nous avons donc transformé les combats Pokémon en sport populaire, avec des champions superstars, etc.

On voulait que les joueurs désirent devenir aussi populaires et forts comme eux. Ils devront donc travailler fort pour devenir des champions, gagner des fans, etc. tout au long de l'aventure pour que ce rêve devienne réalité.

Précédemment, chaque zone avait son lot de Pokémon propres. Vous introduisez les Wild Zones. Mais qu'est-ce?

S: C’est l’une des zones les plus larges dans le jeu, et nous voulions la présenter très tôt afin de permettre aux joueurs une plus grande liberté dans l'expérience et l'exploration des jeux.

Vous y trouverez des Pokémon qui seront probablement trop forts pour vous à vos débuts, mais que - si ça vous tente -, vous aurez tout de même la liberté d'affronter.

Nous voulions donner cette impression de liberté de jeu, permettant aux joueurs d’explorer et d'avoir du plaisir.

C’est aussi l’endroit où nous avons implanté beaucoup de fonctionnalités de communications et en ligne. Vous verrez d’ailleurs d'autres joueurs se promener dans la zone, si vous êtes connecté en ligne ou localement entre Switchs.

Courtoisie Nintendo/Game Freak

Comment profiter des Wild Zones?

S: C’est difficile de dire! Vous pouvez entraîner vos Pokémon en essayant de combattre ceux qui sont plus forts. Si votre but est de compléter votre Pokédex, certains Pokémon n’apparaissent que dans ces zones, selon la météo ou l’heure de la journée.

J: Les batailles Max Raid qu’on peut entreprendre, entre amis ou à l’aide de l’ordinateur, sont aussi une option pour attraper des Pokémon plus rares dans cette zone.

Courtoisie Nintendo/Game Freak

Pokémon a longtemps été un jeu solitaire. L’arrivée des Max Raid Battles vient chambouler cette perception. Pouvez-vous détailler ce volet?

S : Avec la fonction Dynamax [NDLR: un pouvoir permettant aux Pokémon de devenir plus forts et gigantesques], on s’est dit que ce serait intéressant que des joueurs joignent leurs forces afin de rendre l’expérience positive et amicale. D'où les Max Raid Battles [des combats communs opposant quatre joueurs à un Pokémon Dynamax].

On a toujours eu un mode afin de permettre les combats entre joueurs, mais jamais de façon collaborative. Après tout, ce n’est pas tout le monde qui veut affronter d'autres entraîneurs. Nous avons donc pensé à ceux qui veulent coopérer entre amis pour battre ces Pokémon!

Parlons musique. Vous avez pris des classiques de Pokémon d'antan et les avez rendus plus «jazzé» ou «rock». Est-ce que c’est quelque chose que vous avez fait pour plaire aux joueurs de la première heure?

S : Nous voulions que la musique soit reconnaissable, mais - en même temps - nous nous sommes inspirés, encore une fois, du Royaume-Uni. Nous nous sommes donc inspirés du rock britannique, qu’on adore tout particulièrement au sein de l’équipe, pour composer la musique. On espère que ça plaira à tous!

Question un peu plus personnelle: c'est comment travailler sur une série culte comme Pokémon?

S : J’ai commencé comme un simple joueur, avec Green et Red, puis Gold et Silver. J’ai ensuite joint l’équipe comme développeur avec Sapphire et Ruby.

J’ai toujours adoré faire des jeux avec Game Freak. Encore aujourd’hui, même en tant que directeur, j’ai encore les mains dans le développement du jeu.

Voir son jeu joué par des gens et entendre leurs impressions, c’est vraiment réalisé un rêve. Je suis très reconnaissant de faire ce travail.

J : Je suis un des membres originaux qui a travaillé sur Red, Green et Blue.

Dans le temps, aucun de nous avions d’espoir et d’attente sur le succès monstre de Pokémon. Nous ne pensions pas qu’il allait y avoir une série animée ou des cartes à échanger, encore moins un film ou même Pokémon GO.

C’est vraiment grâce au support de nos fans depuis 22 ans que nous pouvons encore faire ça aujourd’hui! Nous en sommes très reconnaissants!

Pokémon Sword et Shield sortiront en magasin et en ligne le 15 novembre 2019. Bonne chasse à tous!