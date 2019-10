Projet sur les tarifs d’électricité: menace aux exportations d’électricité, selon d’anciens ministres

Le projet de loi caquiste sur les tarifs d’Hydro-Québec a de plus en plus d’adversaires : quatre anciens ministres de l’énergie péquistes et libéraux ont demandé son retrait puisqu’il menacerait les exportations d’électricité vers les États-Unis.

«[Ce projet de loi] constituera sans doute un nouveau point de heurts dans des négociations qui s’annoncent des plus difficiles pour la vente de blocs d’électricité aux États du Massachusetts et de New York, mettant ainsi à risque des revenus de plusieurs centaines de millions de dollars», écrivent Guy Chevrette, Rita Dionne-Marsolais, François Gendron et Pierre Moreau dans une lettre ouverte décapante.

Ils demandent le retrait pur et simple de la pièce législative qui «élimine» selon eux le seul contrepoids au monopole d’État d’Hydro-Québec. Il faut «maintenir le pouvoir de surveillance et de contrôle ainsi que l’indépendance complète de la Régie de l’énergie à l’égard du pouvoir politique et de la société d’État», affirment-ils.

C’est une autre tuile qui s’abat sur la tête du ministre de l’Énergie Jonatan Julien, qui peine à vendre son projet de loi. Il affirme que celui-ci va mettre fin aux trop-perçus et qu’il redonnera 1,5 milliard aux Québécois, une affirmation qui n’est pas démontrée.

Photo Simon Clark

En commission parlementaire en septembre, les groupes invités étaient pratiquement tous contre le projet de loi et ont fait la démonstration qu’ils pourraient être très couteux pour les Québécois.

Puis les représentants des consommateurs d’électricité, des PME et des grands industriels se sont unis avec les trois partis de l’opposition de l’Assemblée nationale pour le dénoncer. Aujourd’hui, la Fédération québécoise de l,entreprise indépendante a déposé une pétition signée par 1384 propriétaires de PME québécoises, qui réclament le retrait et la révision du projet de loi 34 du gouvernement Legault.

«Malgré cette mobilisation historique, le ministre s’entête à le faire adopter, coûte que coûte», dénoncent les auteurs de la lettre.