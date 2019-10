Tyson Barrie n’est pas content

Les Maple Leafs de Toronto éprouvent des ennuis à gagner régulièrement et leur arrière Tyson Barrie est l’un des premiers joueurs admettant qu’il peut faire mieux.

Acquis de l’Avalanche du Colorado dans la transaction ayant envoyé l’attaquant Nazem Kadri à Denver pendant la saison morte, le patineur de 28 ans s’est contenté de quatre mentions d’aide en 13 rencontres jusqu’ici. Cependant, ce sont ses statistiques défensives qui sont le plus préoccupantes. Le vétéran a présenté un différentiel de -6 et se trouvait sur la glace pour 17 buts de l’adversaire à forces égales; ce total constituait un sommet dans la Ligue nationale en date de dimanche.

Voilà donc une tache au dossier de Barrie, qui se complique déjà la vie au plan des négociations contractuelles. Effectivement, il deviendra joueur autonome sans compensation le 1er juillet, lui qui touche 5,5 millions $ cette année. Avec une fiche de -74 depuis le début de la campagne 2015-2016, il pourrait voir certaines formations s’éloigner de lui s’il teste sa valeur sur le marché de l’autonomie.

«C’est difficile de ne pas être frustré un peu, a déclaré le patineur concerné au quotidien "Toronto Sun". Je ne me souviens pas d’avoir connu un début d’année semblable. Il importe de rester positif et de seulement essayer de s’ajuster afin de bien cadrer dans la formation.»

Demeurer soi-même

Certes, son jeu défensif n’est pas à la hauteur, mais Barrie veut suivre la recette lui ayant permis d’évoluer à temps plein dans le circuit Bettman, c’est-à-dire produire offensivement.

«Je dois accomplir du meilleur travail pour créer des ouvertures et amener plus d’attaque. Je suis un défenseur et il faut que je me concentre sur cela d’abord», a-t-il dit.

Aussi, celui ayant totalisé 311 points en carrière doit composer avec du temps d’utilisation moindre en avantage numérique comparativement à ses années au Colorado. La présence de Morgan Rielly y est pour quelque chose, ce que l’entraîneur-chef Mike Babcock ne nie pas.

«Nous avons joué aux mathématiques et on s’est dit que "Mo" est un gars de 70 points par saison, a affirmé le pilote. "Mo" est l’un des meilleurs joueurs de hockey. Je ne tente pas d’enlever du temps à quelqu’un au profit d’un autre. Ce n’est que la situation présente.»