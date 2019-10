Un bon départ pour les Raptors

Les Raptors de Toronto connaissent un début de saison très intéressant grâce à un nouveau groupe de leaders qui semblent déterminés à combler le vide laissé par le départ de Kawhi Leonard.

Pascal Siakam a sans doute été l’une des plus belles surprises de cette première semaine d’activités dans la NBA, que les Raptors ont conclue avec une fiche de 3-1.

Certes, le Camerounais de 25 ans s’est révélé lors des dernières séries éliminatoires et a été récompensé par les Raptors qui lui ont offert un contrat de 130 millions $ pour quatre ans il y a une dizaine de jours. Mais était-il vraiment prêt à assumer le rôle de joueur-vedette? À l’évidence, oui.

Siakam a été le joueur le plus productif des Raptors au cours de cette première semaine avec une moyenne de 27,5 points par match. Il est également le meneur au chapitre des rebonds, avec une moyenne de 10,3 par rencontre. Et après seulement quatre parties, il compte déjà plus de paniers de trois points qu’au cours de toute sa dernière saison.

Autre révélation des dernières séries, Fred VanVleet s’est approprié le rôle d’arrière de façon éclatante, réussissant notamment 34 points dès le premier match de la saison, contre les Pelicans de La Nouvelle-Orléans.

Lowry veut faire mieux

De son côté, Kyle Lowry est fidèle à lui-même et ne ménage aucun effort sur le terrain pour aider son équipe. Malgré tout, le meneur des Raptors n’est pas encore complètement satisfait de sa contribution.

«Je crois que je peux faire beaucoup mieux. Donnez-moi encore deux semaines de jeu et de cardio de plus pour que mon corps se place et je serai meilleur», a confié Lowry en entrevue au site web NBA.com.

Lowry, qui a amassé 26 points dans la victoire de 104 à 95 contre le Magic d’Orlando lundi, a subi une intervention chirurgicale au tendon de son pouce gauche pendant la saison morte. Son rétablissement l’a limité à un seul match préparatoire.

Depuis le début de la campagne, il présente néanmoins une moyenne de 22 points par match.

«Pour être honnête avec vous, rien ne me surprend de sa part, a dit l’entraineur-chef Nick Nurse. C’est un gars avec tellement d’expérience et c’est tout un compétiteur.»

Les Pistons de Detroit seront les prochains adversaires des Raptors, alors qu’ils seront de passage à Toronto mercredi.