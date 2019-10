Un espoir québécois qui passe sous le radar

La Série Canada-Russie, qui se mettra en branle lundi, permettra aux amateurs de hockey d’apprécier le talent des meilleurs joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) et pas seulement les Alexis Lafrenière, Hendrix Lapierre et Benoît-Olivier Groulx.

Les recruteurs commencent à connaître par cœur les capacités de ces trois hockeyeurs. Maintenant, ils voudront découvrir les Mavrick Bourque (Cataractes de Shawinigan), Jérémy Poirier (Sea Dogs de Saint John), Justin Barron (Mooseheads de Halifax) et autres pendant les duels présentés à Saint John et Moncton la semaine prochaine.

Et un recruteur des Predators de Nashville, Jean-Philippe Glaude, aura les yeux rivés sur un joueur en particulier, un de ces athlètes parfois ignorés par les pros en raison de leur petit gabarit.

«S’il y en a un qui passe sous le radar, c’est Xavier Simoneau», a nommé Glaude en entrevue à l’émission «Les Partants», mardi, sur les ondes de la chaîne TVA Sports.

Simoneau, capitaine des Voltigeurs de Drummondville, a été ignoré par les 31 équipes de la Ligue nationale (LNH) à sa première année d’admissibilité au repêchage, l’été dernier. L’attaquant de 5 pi 7 po avait récolté 57 points en 55 rencontres en 2018-2019. Cette saison, le joueur de centre offre une production de sept buts et 16 aides pour 23 points en 16 matchs.

«Le capitaine des Voltigeurs n’a pas été repêché et voilà qu’il revient à son année de 18 ans excessivement combatif et compétitif. Malgré ses 5 pi et 6 po, il trouve le moyen de produire et d’aider son équipe à gagner des matchs», a salué Glaude.

Photo Pascal Huot

Effort, engagement et compétitivité

Encore plus que le talent, Glaude et les autres recruteurs de la LNH observeront les qualités mentales et d’autres intangibles quand la Russie visitera l’équipe d’étoiles de la LHJMQ, mais aussi les meilleurs espoirs de la Ligue de l’Ontario (OHL) et de la Ligue de l’Ouest (WHL) au cours des deux prochaines semaines.

«C’est le type de joueur que tu veux voir face à des joueurs de la Russie plus vieux : comment ils vont être capable d’évoluer, de s’adapter, a énoncé le membre du personnel des Predators. Tu joues surtout contre des gars de 18-19 ans dans un contexte plus relevé. Es-tu capable de faire les petits détails qui font la différence et que les entraîneurs vont éventuellement aimer?»

«Il ne faut pas se concentrer sur les statistiques dans ces événements. Certains joueurs font partie de la première vague de supériorité numérique dans leur équipe. En arrivant à la Série Canada-Russie, peut-être que ce joueur n’aura aucune séquence en avantage numérique. Comment va-t-il réagir? Est-ce qu’il va bouder? Selon son langage corporel, verra-t-on qu’il n’est pas dans sa "game"? Est-ce que l’entraîneur le fait moins jouer?»

Simoneau, 18 ans, pourra-t-il prouver que les équipes de la LNH ont commis une erreur en l’ignorant à l’encan de 2019?

«Au niveau de l’effort, peu importe la compétition, c’est ce qui doit ressortir, a statué Glaude. C’est une qualité quand tu gravis les échelons. L’adversité est tellement forte. [...] Si un joueur a le même niveau d’engagement dans ces événements où il est dans un environnement moins structuré, c’est un bon indice qu’éventuellement, il pourra réagir positivement à un camp des recrues, par exemple.»

La chaîne TVA Sports diffusera la Série Canada-Russie à compter de lundi.