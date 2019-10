HUNT, Élizabeth (née Ritchie)



À l'Hôpital général de Montréal, le 25 octobre 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Élizabeth Ritchie, épouse de M. Patrick Hunt, demeurant à Verdun.Outre son époux, la défunte laisse dans le deuil ses enfants Stella, Alain (Danielle Simard), Sylvie (Marco Biello) et Peter (Véronique Larocque), ses petits-enfants Marc, Marie-Michèle, Marie-Andrée, Melynda, Anthony, Luca, Timothy, Joshua et Lydia, ses arrière-petits-enfants Samuel, Jacob, Audréanne, Maude et Kamy, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, autres parents et amis.La famille vous accueillera pour recevoir vos condoléances le samedi 2 novembre à compter de midi, suivi des funérailles à 13h, en l'église Notre-Dame-de-Lourdes, 4949, rue de Verdun, Verdun, H4G 1N4.450-839-3450