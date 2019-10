BOYER, Lorraine



À Saint-Jérôme, paisiblement, le mercredi 23 octobre 2019 est décédée à l'âge de 86 ans Lorraine Boyer, épouse de feu Réjean St-Jacques.Elle laisse dans le deuil sa fille Sophie St-Jacques (Christian Daoust), ses petites-filles Jessica Daoust et Kary-Ann Daoust (Charles-Olivier Perreault), sa belle-soeur Monique Desjardins Boyer et son amie Carmelle Charlebois ainsi que de nombreux neveux et nièces. Elle rejoint ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs décédés.La famille vous accueillera au complexe funérairePRÉVOST, J0R 1T0le samedi 2 novembre 2019 de 10h à 15h.Une cérémonie commémorative aura lieu ce même jour à 15h en la chapelle du complexe.