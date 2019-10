BERGERON (née Couture)

Cécile



À Laval, le 27 octobre 2019, à l’âge de 95 ans, est décédée Mme Cécile Couture, épouse de feu M. Léopold Bergeron.Elle laisse dans le deuil ses enfants feu Pauline (Claude), Réal (Madeleine), Aline (feu Denis), Jacqueline et Linda (Martial), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, son frère Léo, ses soeurs Jeannine et Olivine, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele dimanche 3 novembre 2019 dès 13h. Une cérémonie y sera célébrée à 17h au salon même.