MORAND, Yvonne née St-Louis



À Laval, le 15 octobre 2019, est décédée à l'âge de 92 ans, Mme Yvonne St-Louis-Morand, épouse de feu M. Louis-René Morand. Elle était la fille de feu Mme Flore Desjardins et de feu M. Joseph Saint-Louis.Elle laisse dans le deuil ses enfants Valérie (René Hardy) et Stéphane (Josée Beaudette), ses petits-enfants William, Béatrice, Juliette et Édouard- Mathieu, ainsi que de nombreux parents et amis(es).La famille recevra les condoléances le samedi 2 novembre de 10h à 15h au:SAINT-EUSTACHE(450) 473-5934Une célébration commémorative aura lieu à 15h au même endroit.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.