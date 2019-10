DE PALMA, Hubert l'abbé



À Montréal, le vendredi 25 octobre 2019 est décédé, à l'âge de 91 ans, l'abbé Hubert De Palma.Il laisse dans le deuil sa soeur Rose Marie De Palma, ses frères Maurice De Palma (Suzanne) et Joseph De Palma (Louisa), sa belle-soeur Noëlla Martin (feu Pierre De Palma) ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 1 novembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 2 novembre de 10h à 13h.Les funérailles seront célébrées le samedi 2 novembre 2019, à 13h30 en l'église de La Visitation de la Bienheureuse-Vierge-Marie située au 1847, boul. Gouin est (angle Papineau).