VICTORINO, Lucilio



10-09-1924 27-10-2019À Montréal, le dimanche 27 octobre, à l'âge de 95 ans, est décédé Lucilio Victorino, veuf de Violeta Pereira, originaire de Peniche au Portugal.Il laisse dans le deuil ses fils Americo (Maria Antonia), Luis (Nilva), Victor, Nuno (Nathalie) et Rui, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele mercredi 30 octobre de 10h à 13h et de 15h à 21h; ainsi que dès 8h30 le lendemain matin.Les funérailles seront célébrées le jeudi 31 octobre à 10h en l'église Santa-Cruz (60, rue Rachel Ouest, Montréal, Qc). L'inhumation suivra au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges (4601, ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal, Qc).