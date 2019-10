O'DONOUGHUE, Claude



À Longueuil, le 25 octobre, à l'âge de 93 ans, est décédé Claude O'Donoughue, époux de Madeleine Gervais.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Gilles (Nicole), Louise (Robert) et Ginette, ses petits-enfants Melisa, Sandra Kim, Jennifer, Shanti, J. Sébastien, Laurence et Aisha, ses arrière-petits-enfants, son frère Pierre (Dianna), sa soeur Charlotte ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 2 novembre dès 13 h auT : 514 721-4925 o F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)Une célébration de la Parole aura lieu le jour même à 17 h en la chapelle du complexe funéraire.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.www.cancer.ca/fr-ca/donate