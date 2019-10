LADOUCEUR, Lise (née Stewart)



La famille Ladouceur a le regret de vous annoncer le décès de Lisa survenu le lundi 21 octobre 2019, à l'âge de 54 ans.Elle fut l'épouse aimante de Richard pendant 36 ans, la mère dévouée de Marc Alexandre (Kathleen) et Mathieu (Claudine), la grand-mère chérie de Jade, Raphaël et Zoé, la fille bien-aimée de Carl et Fran et la soeur de Michael, Trevor et Kevin. La mémoire de Lisa sera préservée précieusement par ses nièces, ses neveux, la famille élargie et les amis.La famille tient à remercier les docteurs, les infirmières et toute l'équipe de l'Hôpital général d'Ottawa et de l'Hôpital Queensway Carleton de leur appui médical inébranlable. La compassion et l'expertise des docteurs Froeschl et Vickers était une source continue de soutien et de détermination pendant sa lutte contre le cancer. L'accompagnement spirituel des amis et des communautés Chrétiennes, dont la paroisse Holy Spirit et les Soeurs de la Charité d'Ottawa alimentaient l'espérance et la reconnaissance pendant la période la plus difficile de la vie de Lisa.Une exposition aura lieu le 1er novembre 2019 de 16h à 20h, et le samedi 2 novembre 2019, après 11h à la:COMPLEXE KANATA580 RUE EAGLESON613-591-6580Nous vous invitons à porter un vêtement ou accessoire de couleur rouge pour souligner le caractère enthousiasme et chaleureux de la vie de Lisa.La cérémonie religieuse sera célébrée à la paroisse Holy Spirit (1489 rue Shea) le samedi 2 novembre à 13h, présidée par Msgr Joseph Muldoon. Enterrement au Capital Memorial Gardens à 15h30.Vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par des dons à la mémoire de Lisa à Chez Mère Bruyère, 264 rue Omstead, Vanier Ottawa, On, K1L 7J8 seraient biens appréciés. Vous pouvez laisser vos voeux de sympathie en visitant le site: