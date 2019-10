ROUSSY, Johanne



À Kirkland, le 22 octobre 2019, à l'âge de 58 ans, est décédée Mme Johanne Roussy, épouse de M. Frank Kovacs.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, Nadia (Matthew), Claudia (Dylan) et Gabriel (Julie), ses petites-filles Amelia et Leanna, sa soeur Christiane (Sylvain), sa belle-soeur Cynthia (Richard), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 2 novembre 2019 de 14h à 17h30, suivi d'une célébration au salon du complexe:La famille tient à remercier le personnel de la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île serait apprécié.