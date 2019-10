DUROCHER, Gilles



De Oka, le 25 octobre 2019, à l'âge de 61 ans, est décédé Gilles Durocher, époux de Josée Pariseau, fils de Raymond Durocher et de feu Pierrette Bélanger.Outre son épouse et son père, il laisse dans le deuil son frère Jean-Pierre (Christiane), ses nièces Julie (Stafford), Marie-Noëlle (Jonathan) et leur fille Victoria, Rita DesRosiers, une grande amie de la famille, de nombreux oncles et tantes, cousins et cousines, des ami(e)s fidèles de chez Rogers, ses bons copains de longue date Robert et Luc, sans oublier son précieux compagnon Cachou.La famille recevra vos condoléances au:418 BOUL. LABELLEROSEMÈREle samedi 2 novembre de 10h à 13h. Une réunion de prières aura lieu au salon même à 12h30.