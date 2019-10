ROUGEAU, André



De Hemmingford, le 27 octobre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé M. André Rougeau, époux de Mme Catherine Lussier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Lucie (Alain), feu Claude, Suzanne, Denis, ses petits-enfants Annie, Kevin, Marie-France, Mélissa, Marc-André, feu Julien, Bianca, ses arrière-petits-enfants Yoan, Sadie, Jack-Edouard, ses soeurs et frères Gérard (Hélène), Denise, Michelle (François), Micheline et feu Marcel, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de Hemmingford, le samedi 2 novembre 2019, dès 10h suivi des funérailles à 11h.Au lieu de fleurs des dons à la Fondation Anna-Laberge (Centre d'hébergement de La Prairie - Soins palliatifs) seraient appréciés.