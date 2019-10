LALIBERTÉ, Claudette



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès accidentel de Mme Claudette Laliberté, survenu le 23 octobre 2019, à l'âge de 71 ans.Elle laisse dans le deuil ses deux fils Sylvain et Pascal, ses frères Bernard et Daniel, ses soeurs Louise (Ronald), Carole et Cynthia, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 2 novembre 2019 à 15h en l'église de la paroisse St-Sauveur, 205 rue Principale, Saint-Sauveur, QC, J0R 1R0. Suivront les funérailles qui seront célébrées à 16h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Dr Julien.