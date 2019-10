ÉTHIER (née Labelle), Lise



À Saint-Jérôme, le 28 octobre 2019, à l'âge 82 ans, est décédée Mme Lise Labelle, épouse de M. Bernard Éthier.Outre son époux Bernard, elle laisse dans le deuil ses enfants Manon (Jean-François) et Alain (Christine), ses frères Roland, René et Maurice (Clairette), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 1er novembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 2 novembre 2019 de 9h à 11h30 au salon de la:Les funérailles auront lieu le samedi 2 novembre 2019 à 11h30 à l'église de Saint-Antoine suivies de l'inhumation au Cimetière de Saint-Jérôme.