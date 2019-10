BROCHU, Robert



Au C.H. Pierre Le Gardeur, le 26 octobre 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Robert Brochu.Il laisse dans le deuil sa conjointe madame Colette Brochu, ses enfants Denis (Lynda) et Lucie Brochu (Yves), ses beaux-enfants Marie-Josée et Benoit Desrosiers (Valérie), ses petits-enfants Félix-André, Simon, Mathieu, Pascal, Natacha, William, Danick, Arielle, Ludovik et ses arrière-petits-enfants, sa soeur Dolores ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 1er novembre de 19h à 22h et le lendemain de 9h à 10h auLes funérailles suivront samedi à 11h en l'église Sts-Simon-et-Jude (85 Sacré-Coeur, Charlemagne).La famille tient à remercier le personnel du C.H. Pierre Le Gardeur et du C.M.V. Claude-David pour leurs bons soins.Des dons à la Fondation Santé Sud Lanaudière seraient appréciés.