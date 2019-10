TURCOTTE, Julien



À Sainte-Thérèse, le 25 octobre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Julien Turcotte, époux de Mme Pauline Dubé.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Chantal (André) et Julie (Martin), ses petits-enfants, Benjamin, Karianne, Éloïse, Vincent, Élodie; ses frères et ses soeurs: feu Père Louis-Marie, Charles-Henri (Alice), Jacqueline (feu Fernand), feu Soeur Lauréanne ndps, Juliette (feu Gilles), Magella, Raymonde (feu Philippe), Rose-Emma (Camille), feu Véronique (Henrio), Claudette (feu Jérémie), Marcel (Jocelyne), Jean-Guy (Adèle), Réjeanne (Gérard), Ghislain, Micheline (feu Michel), Gérald B. (Constance) et Réjean B. (Jeanne); ses beaux-frères et ses belles-soeurs: feu Aimé (feu Marie-Jeanne), feu Florida (feu Omer), feu Alcide (feu Germaine), feu Soeur Laurendy, feu Bertrand (feu Carmen), feu Jean-Paul (Gertrude), feu Gemma (feu Odilon), Anita (feu Claude), feu Rita (Maurice), feu Marcel (Réjane), feu Marc-Aurèle (Lise), Jean-Guy, (Louise) et Jean-Yves (Mayrianne).La famille recevra les condoléances le samedi 2 novembre de 12h à 15h au:SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu ce même jour à 15h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à Société canadienne du cancer.