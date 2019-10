RAYMOND, Céline



Le 20 octobre, à l'âge de 66 ans, est décédée paisiblement Céline Raymond.Elle laisse dans le deuil ses soeurs: Louisette (Michel), Christiane et Johanne (Richard), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille tient à remercier l'équipe des soins intensifs et du 9e étage de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont pour les bons soins et leur soutien.La famille vous accueillera le samedi 2 novembre 2019 de 11h à 13h à:Une liturgie de la Parole suivra dès 13h en la chapelle du salon.Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques. Des formulaires seront disponibles au salon.