VINCENT, Denis



À L'Épiphanie, le 23 octobre 2019 à l'âge de 89 ans et 10 mois, est décédé M. Denis Vincent.Il laisse dans le deuil sa soeur Thérèse, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 2 novembre à 11h, en l'église de L'Épiphanie, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit. La famille vous accueillera dès 10h à l'église pour recevoir les condoléances.5 RUE LEBLANCL'ÉPIPHANIE