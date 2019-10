HAZEL, Lise (née Lefebvre)



À Laval, le 24 octobre 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Lise Lefebvre, épouse de Jean-Guy Hazel.Elle laisse dans le deuil sa fille, Carole (Denis Montreuil), ses petits-enfants, Geneviève et Jean-François (Cynthia Trudeau), ainsi que deux arrière-petits-enfants, Nathan et Éliane. Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le lundi 4 novembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 20h à la :Suivra une liturgie de la parole à 20h en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une fondation charitable de votre choix.