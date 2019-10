Alexander Radulov le «psychotique»

Les partisans de hockey québécois qui s’interrogent sur le rendement de l’ancien attaquant du Canadien de Montréal Alexander Radulov peuvent constater que le vétéran demeure dangereux à proximité des filets adverses.

Le joueur de 33 ans a d’ailleurs brillé durant le dernier match des Stars de Dallas, réalisant un tour du chapeau dans une victoire de 6 à 3 contre le Wild du Minnesota, mardi. Cela ne représente pas nécessairement de bonnes nouvelles pour le Tricolore, qui sera de passage au Texas samedi.

Radulov reste une pièce importante de l’attaque des Stars, lui qui a amassé 72 points au cours de chacune de ses deux premières campagnes à Dallas. Cette saison, il en compte huit en 14 parties et même s’il a traversé une disette de cinq rencontres sans point, le numéro 47 peut tirer son épingle du jeu s’il connaît une bonne journée.

Évoluant au sein d’un trio complété par Roope Hintz et Joe Pavelski, le Russe a totalisé au moins deux points lors des trois matchs où il a inscrit son nom à la feuille de pointage. Et au-delà de sa production, c’est son caractère et son esprit de compétition qui peut animer le reste des troupes.

«Lorsqu’il se met en marche, tout le monde le suit. Il est l’un des catalyseurs de cette équipe. Même quand il a cet aplomb, ce désir et cette passion, il peut paraître un peu psychotique sur la glace, a commenté l’attaquant Tyler Seguin au site officiel des Stars. On le voit. Au sein de chaque ligne d’attaque, il faut quelqu’un pour diriger. Là, il a pris les commandes et nous sommes heureux que les autres l’aient suivi.»

Les victoires en premier

Le principal intéressé préfère de son côté porter son attention sur les résultats collectifs des Stars, qui affichent un dossier plutôt médiocre de 5-8-1, bon pour le 11e rang de l’Association de l’Ouest. Selon le Russe, il importe de commencer à accumuler les victoires dès maintenant.

«Nous avons eu plusieurs discussions d’équipe et c’est ce qui arrive quand vous ne jouez pas de la façon attendue. Nous n’étions pas bons auparavant. On doit se regrouper pour affronter l’une des meilleures formations de la ligue dans son aréna, car on a besoin de points. Il faut conserver ce bon rythme et le transposer dans les matchs à venir», a déclaré Radulov, dont le club visitera l’Avalanche du Colorado, vendredi.