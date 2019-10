Avenue De Lorimier : des travaux de pavage contrarient le voisinage

Des travaux de pavage sur la rue De Lorimier ont fait sourciller lorsque certains résidents ont constaté que de l'asphalte était posé à même la chaussée existante sans qu’elle ait été grattée au préalable.

Luis Donis et certains de ses voisins ont filmé les travaux, qui se sont déroulés à la noirceur le 20 octobre dernier.

«L’interdit de stationnement était là depuis le 27 septembre et ils ont gratté un peu autour des égouts et sur le rebord des trottoirs avant de commencer, sans aller plus loin. C’est inacceptable de poser une couche d'asphalte sans même enlever l’autre avant», a indiqué M. Donis au 24 Heures.

Long terme

La Ville de Montréal soutient toutefois que ce pavage est fait dans le cadre d'un programme qui vise à allonger la durée de vie de la chaussée de trois à cinq ans, avant qu'une reconstruction majeure en soit faite dans quelques années.

«Les interventions se limitent donc à des travaux de planage et de pose d’un nouveau revêtement bitumineux. Le planage (enlèvement) est réalisé seulement en bordure de la rue, sur une largeur de deux mètres, pour assurer une hauteur de bordure suffisante et ainsi contenir les véhicules dans la rue et restreindre leur débordement sur le trottoir», explique Marie-Ève Courchesne, chargée des communications à la Ville de Montréal.

Les travaux sur l'avenue De Lorimier se sont déroulés entre les rues Everett et Bélanger.