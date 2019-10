PARENT, Charles



À Huntingdon, le dimanche 27 octobre 2019, à l'âge de 92 ans, est décédé Charles Parent, époux de Ida Hurteau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Thérèse Masse) et René (Suzie Marois), ses petits-enfants Stéphanie (Mustapha Kabbaj), Manuel (Catherine Patry-Sauvé) et Gabriel (Cindy Garceau), ses arrière-petits-enfants Gaëlle et Ludovic, ses soeurs Jacqueline (feu Guy Lachapelle), Marguerite (Maurice Proulx), Françoise (feu Yvon Courtemanche) et Nicole (Claude Théroux) et son frère Roland (feu Monique Hétu) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille accueillera parents et amis le samedi 9 novembre 2019 dès midi à l'église Saint-Joseph de Huntingdon, suivi des funérailles à 13h.Des dons à la Fondation québécoise du cancer ou à la Société Alzheimer seraient appréciés par la famille.Direction funéraire:170, RUE CHÂTEAUGUAYHUNTINGDON, QC J0S 1H0450-264-5331Les messages de sympathie peuvent être transmis au www.rodriguemontpetitfils.com