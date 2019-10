PERRON, Aimé



Au CHRDL à Joliette, le 25 octobre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Aimé Perron, époux de Mme Françoise Martin, demeurant à St-Charles Borromée, autrefois de St-Liguori.Outre son épouse, le défunt laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Frank Trimarchi), Richard (Myriam Merchère), France et Christianne, ses petits-enfants Amélie (Ali), Simon, Sarah (Saba), Francis et Gabriel (Laurie), son arrière-petit-fils Noah, ses belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera pour recevoir vos condoléances le vendredi 1er novembre de 19h à 22h et samedi à compter de 9h à la résidence de la:13, RUE VENNEST-JACQUESLes funérailles auront lieu le samedi 2 novembre à 11h, en l'église de St-Liguori (741 rue Principale).Vos témoignages de sympathie peuveut se traduire par un don à la Fondation de la Santé du Nord de Lanaudière, soins palliatifs (CHRDL de Joliette). Direction funéraire: